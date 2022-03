Després del penjar el ‘tancat per vacances’ Gonzo al xiringuito de ‘Salvados’, torna ‘Lo de Évole’ amb la seva tercera temporada i ho fa d’una forma molt original i democràtica: els telespectadors podran votar fins a les 20.00 hores, a la web de La Sexta, qui prefereixen que la inauguri. El resultat el revelarà el mateix Évole aquesta nit a ‘El hormiguero’. Les tres propostes són: el raper de La Florida Morad, el més escoltat a Spotify; l’escriptora eròtica Megan Maxwell, i l’exgimnasta Gervasio Deferr. El guanyador o guanyadora tindrà l’honor de ser l’entrevistat d’aquest diumenge, 20 (21.30 hores). Els altres dos ho seran de les següents setmanes.

Després vindran els programes que Jordi Évole i el seu equip han gravat amb la periodista Julia Otero (que ha tornat després de tenir un càncer), la cantant Rosa López (al cap de 20 anys del seu ‘boom’ a ‘OT’) i part de l’elenc principal de la pel·lícula ‘Belle Epoque’, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil i Miriam Díaz Aroca, i el director, Fernando Trueba, que protagonitzen un retrobament que s’emetrà la nit dels Oscars. «És la segona pel·lícula espanyola a aconseguir un Oscar i que ens va obrir els ulls d’una llibertat i una tolerància sexuals, coses que avui estan més en dubte», assenyala el periodista, que lluita perquè s’ofereixi a continuació el film: «Faríem una nit temàtica bonica», confessa.

Completen la temporada quatre programes més que Évole no ha volgut revelar, perquè encara estan en procés de construcció. Una temporada que corregirà l’error de la passada, en què només hi va haver una dona en 10 programes. «Va ser un error meu. No és per qüestió de quotes. No va estar bé», admet.

El periodista també reconeix que l’aposta per Morad, Megan Maxwell i Deferr és «arriscada, atrevida», però així vol que sigui ‘Lo de Évole’, com bé el defineix Mario López, director d’Antena d’Atresmedia: «Un programa de prime time, el que té més quota de pantalla de La Sexta [...], però amb el valor de sortir del mimetisme, del convidat que funciona». Tot i que és cert que Morad, un dels que es poden votar, pot ser que sigui un desconegut per als ‘boomers’, però és el més escoltat a Spotify, per sobre d’Aitana, i té una legió de seguidors entre els més joves.

«Gent com Morad demostra que aquest país ja no és de blanquets cristians», diu el periodista, en al·lusió al seu origen magribí, i al lloc que ha trobat malgrat tenir una adolescència difícil, que va acabar vivint en una presó de menors. Fins que «se li va creuar la música», comenta Évole, meravellat per la seva evolució i també per ser el primer gran mitjà de comunicació que l’entrevista, malgrat que ho havia intentat ‘El País Semanal’ i ‘The New York Times’. «És que a tu et vaig veure amb Messi», va ser la resposta del cantant quan li va preguntar el perquè.

L’altra convidada que entra en el joc de les votacions és Megan Maxwell, l’àlies literari de María del Carmen Rodríguez del Álamo, la segona novel·lista que més ven en espanyol a escala mundial, i que amb les seves novel·les eròtiques té revolucionada les seves moltes seguidores (i algun seguidor) de generacions diferents, entre 25 i 65 anys, que disfruten amb els seus relats. «Vam reunir algunes lectores, senyores parlant amb desinhibició de sexe des del plaer. “Jo és que em poso a llegir Megan al llit i m’accelero i desperto el meu marit”, em deia una d’elles», explica el periodista. I després hi ha Gervasio Deferr, el primer gimnasta espanyol a aconseguir dues medalles d’or i una de plata en tres Jocs Olímpics consecutius, que mostra «la seva cara b». «Ha tingut el valor d’explicar-nos-la», afirma Évole.

Com a novetat, en aquesta temporada hi haurà ‘cameos’ dins dels programes, inspirats en la figura del ‘sofridor a casa’, del mític concurs ‘Un dos tres’. «Per als que no són ‘boomers’ explicaré que el sofridor sabia des de casa on estava el premi. I la gent que serà esmentada en ‘Lo de Évole’ veurem la reacció que té des de casa seva», explica. Tot i que no tindrà la possibilitat d’intervenir. «I no es farà des de l’acritud. No és el telèfon dels al·ludits. Sinó un divertiment més», conclou.