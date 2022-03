Saray Carrillo ha sigut possiblement la concursant més polèmica que ha passat per ‘Masterchef’. La concursant del programa, va ser expulsada per presentar una perdiu crua i amb totes les plomes davant els jutges. Després d’aquest fet, va carregar contra el programa i el jurat amb alguns desqualificatius i insults que no van fer més que avivar la polèmica, una cosa per la qual ara demana perdó.

L’aspirant, que també va ser acusada de filtrar el nom del guanyador de la vuitena edició del programa, ha difós un comunicat a través de les seves xarxes socials on assegura que ha tingut temps per reflexionar i adonar-se que el que va fer no està bé.

«En relació amb la meva participació com a concursant de Masterchef 8, he tingut temps de reflexionar sobre les manifestacions que vaig fer respecte a la productora, la cadena, els jutges i els meus companys d’edició, a xarxes i en alguna entrevista després de la meva sortida del programa», comença dient l’escrit.

«M’he adonat que el que vaig dir van ser desqualificacions incertes i injustes, i que no vaig complir els meus compromisos contractuals amb el programa, i vaig fer espòilers del contingut abans de la seva emissió. Per això, vull expressar públicament les meves més sinceres disculpes cap a tot l’equip. Moltes gràcies per la comprensió. Prefereixo quedar-me només amb el bo», acaba dient l’exaspirant.

Amb aquestes paraules, que de moment no han tingut resposta per part del programa ni de la productora, Saray dona per conclòs un fet molt desagradable per a les dues parts, tal com va afirmar la productora del format en assegurar que s’havien equivocat en escollir-la com a concursant.