Fa uns quants mesos, Netflix va anunciar que entre els seus nous projectes de ficció hi havia l’adaptació de Smiley, la reeixida obra de teatre del dramaturg Guillem Clua. La ficció, produïda per Minoria Absoluta, ha començat a agafar forma i ja es comença a revelar-ne els primers detalls, entre els quals els noms que encapçalaran l’elenc. Segons ha informat el portal TVienes, els actors Carlos Cuevas i Miki Esparbé han fitxat per aquesta producció, on donaran vida als protagonistes, Álex i Bruno, respectivament. La comèdia gira al voltant de dos homes, aparentment sense gaire res a veure, que s’acaben enamorant i compartint un futur junts.