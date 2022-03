‘Lo de Évole’ va reunir en la seva última entrega Fernando Trueba, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil i Miriam Díaz-Aroca, director i protagonistes de la mítica ‘Belle Époque’, que compleix 30 anys. Jordi Évole va xerrar amb les actrius sobre què va suposar per a elles fer aquesta pel·lícula per a les seves carreres, però també d’un moviment que ha revolucionat la indústria del cine: el ‘Me too’.

«Aquí no ha explotat el Me Too. No ha passat a Espanya?», es preguntava el presentador sobre els possibles abusos de poder. «Jo crec que això era en el passat sobretot. Quan vaig entrar al cine, s’explicaven històries d’aquest i de l’altre, però que pertanyien més als anys 60 i 70», explicava llavors el director, que es trobava amb la negativa de Verdú: «I no tant, Fernando, no».

«Amb mi ho han intentat. Gent molt important que m’ha dit que fes una portada, he dit que no i m’ha vetat en deu pel·lícules», confessava l’actriu. «Hi ha gent que abusa del seu poder en la nostra professió. A mi de petita em va passar, ho vaig denunciar i hi va haver judici», sentenciava Verdú, que revelava una anècdota: «Em va passar una cosa molt forta amb un director de producció i vaig anar a buscar companys homes que m’acompanyessin per demanar-li que ho repetís davant d’ells. Amb ells no s’atreveixen. Les he viscut així». Després afegia: «Mare meva, el dia que això surti».

Verdú també va confessar que després del seu salt internacional amb ‘Y tu mamá también’, va estar dos anys sense rebre cap trucada per a una pel·lícula. Una situació que va empitjorar quan va ser substituïda en una cinta: «Per fi un director em va escollir per a una pel·lícula, estava emocionada amb el guió, les proves de vestuari i 15 dies abans em diuen que el director no em veu per al personatge. I que agafa Leonor Watling. Jo em vaig quedar plorant, preguntant-me per què juguen amb el nostre sentiment, la nostra autoestima, el nostre cor. Pots enfonsar algú en la més absoluta de les misèries. Perquè per fi veia un indici, i una altra vegada a la merda», va comentar l’actriu, tot i que per sort va rebre la trucada de Guillermo del Toro per protagonitzar ‘El laberinto del fauno’ «al cap de dos o tres mesos».