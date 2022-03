Els espectadors de La 7, la televisió pública de Múrcia, van ser testimonis dimecres passat d’un entranyable moment que s’ha viralitzat durant les últimes hores a les xarxes socials. A ‘El pinchazo’, un concurs de cultura general que cada dia posa en joc un pot de 1.000 euros, Solita i la seva neta Mayi es van guanyar el públic amb la seva reacció a una de les preguntes.

Antonio Hidalgo, presentador de l’espai, va plantejar una qüestió la resposta de la qual no va resultar ser cap misteri per a les concursants: «La número 10 d’Espanya a l’EIR, que és com el MIR dels infermers, és una noia de La Unión». Solita i Mayi havien de dir si aquesta afirmació era veritable o falsa, però ho van tenir clar des del primer moment.

«La coneixeu?», els va preguntar el conductor després que totes dues assentissin amb el cap en escoltar l’anunciat. «Sí, és neta meva. Marta Pérez», va afirmar l’àvia amb expressió d’orgull davant la sorpresa d’Hidalgo: «De veritat? [...] Paraula d’honor que no ho sabíem. Que fort!».

L’encarregada de rescatar aquest moment a Twitter ha sigut la mateixa protagonista de la pregunta, Marta Pérez.

«La meva àvia de 84 anys va concursar en un programa de la Regió de Múrcia i va donar la bonica casualitat que li van preguntar per mi en una de les preguntes», escriu la jove a la xarxa social, destacant «la seva cara quan s’adona que soc jo la de la pregunta».