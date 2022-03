A finals de l’any passat, José Luis Gil va tenir un infart cerebral, del qual es continua recuperant, tal com s’ha sabut gràcies a les seves companyes de professió. A les declaracions de Cristina Medina, que es va posar a plorar quan li van preguntar per l’estat de salut del seu company, ara s’hi afegeixen les de Cristina Castaño, que també va treballar amb l’actor en ‘La que se avecina’, en què van compartir nombroses trames.

Quan els mitjans li han preguntat sobre el tema, Castaño ha explicat: «S’està recuperant, està anant a poc a poc i té tota la família acompanyant-lo, donant-li tota la força, i esperem que es millori aviat i que puguem disfrutar-lo». A més, l’actriu assegura que no té notícies «que hagi empitjorat».

«El que sí que sé és que la família està treballant molt, recolzant-lo molt perquè es recuperi», ha dit l’actriu sobre Gil, i visiblement emocionada ha afegit: «Té una família molt unida, que l’estima moltíssim i és una família forta». Castaño ha aprofitat per definir José Luis Gil com «un dels millors companys que he tingut en la meva carrera. Per a mi és un bon amic, un gran actor i un grandíssim company». «Que li hagi passat això és trist i dolorós, però està acompanyat per una gran família», ha insistit l’actriu.

Dies abans, Cristina Medina, també de ‘LQSA’, es va posar a plorar en parlar d’ell: «Està millorant, el que passa és que és un cop molt dur i, quan estàs tan susceptible, pateixo moltíssim per ell, per la seva família. És molt dur, per a la gent que ha de ser al seu costat, també, així que molts d’ànims», va afirmar.