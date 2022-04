¿Algú va tocar millor el theremin que Clara Rockmore? ¿No va ser Bebe Barron, amb el seu marit Louis, la primera de revolucionar la música cinematogràfica electrònica amb la banda sonora d’El planeta prohibit? ¿Hi va haver algú més important al taller de música radiofònica i televisiva de la BBC dels anys 60 que Delia Derbyshire, responsable del tema principal de la sèrie Doctor Who? ¿Alguna compositora de música electrònica es va posicionar més en contra del domini exercit pels homes que Pauline Oliveros? De tot això, i molt més, tracta Sisters with Transistors: las pioneras de la música electrónica, un excel·lent documental de Lisa Rovner disponible a la plataforma Filmin des de divendres passat.

L’enunciat del film és obertament feminista. La seva narradora, Laurie Anderson, una altra figura essencial en el tractament electrònic de la música –tant pop com d’avantguarda– ho deixa clar des del principi: «La tecnologia és una gran alliberadora. Destrueix les estructures de poder. L’atracció de les dones per la música electrònica és natural. No necessitaven l’acceptació dels mitjans dominats pels homes: emissores de ràdio, discogràfiques, sales de concert i promotors. Es podia fer i presentar-la directament al públic. Una llibertat tremenda. Però la història oblida les dones. És una història de silenci».

El treball de Rovner posa veu a aquest silenci. I mai millor dit, ja que, si les imatges d’arxiu són fonamentals, encara ho és més la recuperació de les veus originals d’aquestes compositores dels anys 30, 40, 50 i 60 del segle passat explicant què van fer, per què ho van fer i com ho van fer. El documental comença amb una compositora posterior, Suzanne Ciani, anunciant el seu concert del 30 d’abril del 1974 amb sintetitzador Buchla, creat per Don Buchla, el màxim competidor de Robert Moog. Ciani explica que veu la tecnologia com a propietària absoluta de la creació: el que es maneja no són notes, sinó energia. El relat fa un salt fins als anys 40 amb la fascinant Clara Rockmore explicant com funciona el theremin i assegurant que és més difícil de tocar-lo que el violí... i ella va ser primer violinista.