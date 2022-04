Les principals cadenes dels Estats Units comencen a perfilar les seves graelles de cara a la tardor que ve. La cadena ABC, una de les primeres a pronunciar-se, ha demostrat la confiança que té en algunes de les seves sèries més emblemàtiques, que s’han guanyat el tiquet per tornar després de l’estiu amb nous episodis. Els llums verds han il·luminat The Good Doctor i The Rookie, les quals se sumen a Anatomía de Grey, Abbott Elementary i Estación 19. El drama mèdic tindrà una sisena temporada després de mantenir-se com una de les produccions més vistes de la cadena de Disney, amb una mitjana de 7,2 milions d’espectadors per episodi.