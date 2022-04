Quim Masferrer ha aparcat momentàniament la seva furgoneta amb el final de temporada d’‘El foraster’, però TV-3 continua recorrent Catalunya els dilluns a la nit. Això sí, ho fa d’una manera molt diferent: de la mà de la ficció i el ’thriller’ de ‘Cucut’. Aquesta sèrie, creada per<strong> Isona Passola</strong> (expresidenta de l’Acadèmia del Cinema Català), de la qual ja s’han emès dos episodis, proposa una ‘road movie’ per més de 12 pobles catalans, seguint la fugida dels dos adolescents protagonistes.

Els joves a la fuga són la Sara (interpretada per Maria Morena, premi Gaudí per ‘Libertad’), una noia que es va escapar de casa dels seus pares, i el Pep (Biel Rossell), que la va amagar a la casa de la seva àvia fins que la seva amiga va decidir emprendre el seu propi camí. Ara, passat un temps, el ha torna al poble on va passar tot, al bosc del qual ha aparegut un cadàver. Els veïns sospiten que és el de la Sara, però s’equivoquen.

Tot i que la trama de ‘Cucut’, ambientada el 1985, és una seqüela de la pel·lícula de 2019 <strong>‘La vida sense la Sara Amat</strong>’ (basada, al seu torn, en la novel·la homònima de Pep Puig, guanyadora del premi Sant Jordi), no és necessari haver vist la pel·lícula per entendre la història. Diversos ‘flashbacks’ de la pel·lícula, que té els mateixos actors protagonistes (llavors encara eren nens), ajuden l’espectador a no perdre’s en una trama que es va tornant cada vegada més fosca a causa de capítols ocults del passat de la Sara. És clar, no és l’única que guarda secrets a Trinquet, aquest poble imaginari de la Catalunya interior on arrenca la història.

La metàfora de l’ocell

Així, al llarg dels cinc capítols de 45 minuts que componen la producció, l’audiència anirà comprenent els motius de la fugida de la Sara. I el títol de la sèrie, malgrat que ja ho avança Passola: «S’anomena així per la metàfora d’aquest ocell voraç que pon els ous als nius dels altres i tira a terra els que ja hi havia», explica la també productora, que va voler que en la direcció de ‘Cucut’ continués la realitzadora de la pel·lícula que pren com a punt de partida, Laura Jou, a la qual s’afegeix ara Fernando Trullols.

Altres actors que repeteixen en el projecte són, per exemple, Isaac Alcayde com a alcalde i terratinent del poble; Joan Amargós com un dels agents de la Guàrdia Civil; Jordi Figueras com el pare de la Sara, turmentat per la desaparició de la seva filla, i Anna Sabaté, la seva estricta dona.

S’hi uneixen Marc Martínez, en el paper del tinent nouvingut per resoldre el misteri de la desaparició de la Sara, i David Bagés com un dels seus subalterns. «‘Cucut’ és com un ‘western’ d’adults i una ‘road movie’ de joves. Una història molt bèstia sobre l’entrada dels adolescents al món sovint podrit dels adults», destaca Martínez sobre una sèrie amb la qual TV-3 vol emular l’èxit d’altres ‘thrillers’ propis com ‘Nit i dia’, en la qual precisament Martínez es va lluir en el paper del dolent de la història.

De fet, la cadena autonòmica dedica els dilluns a la intriga, ja que, a part de ‘Cucut’, també ofereix una altra sèrie de misteri. Es tracta de la britànica ‘The five’, creada per l’escriptor nord-americà de novel·la negra<strong>Harlan Coben</strong> (‘El inocente’, ‘Safe’, ‘No hables con extraños’). També va de desaparicions. El punt de partida és la troballa, en l’escena d’un crim, de l’ADN que pertany a un nen de qui s’havia perdut la pista fa 20 anys. El repartiment està encapçalat per Tom Cullen (‘Downton Abbey’) i O.T. Fagbenle (‘El cuento de la criada’).