El berguedà Manel Alías, corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio, ja torna a ser a Rússia per informar sobre la guerra d'Ucraïna. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va decidir ara fa exactament un mes suspendre temporalment la cobertura periodística que estaven fent els mitjans públics catalans des de territori rus arran de l'enduriment de la legislació contra les persones que el govern de Vladimir Putin consideri que difonen notícies falses sobre el seu exèrcit.

Igual que van fer altres mitjans internacionals, la Corporació va retirar els seus periodistes de Rússia. Aquest dilluns, però, el propi Manel Alías va ser qui, a través d'una piulada a Twitter, va revelar que ja torna a ser de nou a Moscou per "intentar informar del conflicte amb Ucraïna des d'aquesta banda del teló d'acer". El periodista de Berga va afegir que hi seria "durant uns dies" i donava a entendre que les autoritats russes no li posarien les coses fàcils. "Farem el que podrem", concloïa el seu missatge.

TV3 i Catalunya Ràdio tornen a ser a Moscou durant uns dies per intentar informar del conflicte amb Ucraïna des d'aquesta banda del teló d'acer. Farem el que podrem. pic.twitter.com/WPWdvECY10 — Manel Alías (@ManelAlias) 4 de abril de 2022

Durant els primers dies de la invasió russa a Ucraïna, Alías va informar del conflicte militar des del Donbas, una de les zones controlades per l'exèrcit de Rússia, i va ser testimoni d’un atac a Nikolàevka, una petita població a mig camí entre Donetsk i Mariúpol.