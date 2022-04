Filmin estrena avui, In My Skin. La sèrie, guanyadora de dos premis BAFTA de Gal·les, és un coming-of-age sobre una adolescent, Bethan (Gabrielle Creevy), que lluita per mantenir en secret la seva disfuncional vida familiar. La seva mare pateix un trastorn bipolar i el pare és alcohòlic. Aquesta situació, sumada als drames i les inseguretats de l’adolescència, converteixen la vida de Bethan en una muntanya russa d’emocions. «Aquesta sèrie és el reflex de la meva adolescència», explica Kayleigh Llewellyn (Killing Eve), que es va basar en les seves pròpies experiències per escriure el guió, segons indica la plataforma en un comunicat.