HBO Max ha confirmat la renovació de Por H o por B, la sèrie creada, escrita i dirigida per Manuela Burló Moreno, amb una segona temporada de 8 capítols de 30 minuts que començarà a rodar-se a Madrid aquesta primavera.

Després del viatge de la primera temporada, que va traslladar la trama des de Parla al barri madrileny de Malasaña, Saida Benzal i Marta Martín tornen per donar vida de nou a Hache i Belén en unes noves aventures. Les dues amigues segueixen vivint a Malasaña, però ara les coses son diferents. El veïnat no ha deixat de ser un parc temàtic de tendències diverses, però les noies ja han trobat el seu lloc sense sacrificar la seva autenticitat.

En paraules de Miguel Salvat, productor executiu per HBO Max: «Estem encantats de retrobar-nos amb Belén i Hache. Les dues han evolucionat tan ràpid com la ciutat de Madrid, però segueixen sent igual de divertides i ingènues, tot gràcies a la migració de Manuela. La segona temporada serà una glopada d’aire fresc per a les comèdies urbanes».