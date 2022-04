Continua el degoteig de noms confirmats per a ‘Supervivientes 2022’. La nova edició del ‘reality show’ comptarà entre el seu grup de concursants amb Ignacio de Borbón, un perfil nou en televisió i un dels més desconeguts pel gran públic.

Tal com ha confirmat aquesta tarda ‘Ya es mediodía’, el jove de 20 anys viatjarà en els pròxims dies a Hondures per afrontar una experiència que, sens dubte, canviarà la seva vida.

Segons explica Telecinco, Ignacio de Borbón triomfa com a model a Àsia i és cosí llunyà de Felip VI. A més, és rebesnet d’Enriqueta de Borbó i descendent de reis com Carles IV, Carles V i Felip V.

Ell mateix ha confirmat el seu fitxatge pel programa a través d’un vídeo en el qual es presenta: «Soc Nacho de Borbón i estic molt content d’anunciar que soc concursant de ‘Supervivientes 2022’. Tinc moltíssimes ganes de començar aquesta experiència, de viure aquesta aventura i de donar el millor de mi per arribar el més lluny possible i intentar guanyar el concurs».

La nova edició de ‘Supervivientes’ arrencarà en les pròximes setmanes amb Jorge Javier Vázquez com a mestre de cerimònies. Carlos Sobera també repeteix com a presentador, mentre que Lara Álvarez viatjarà de nou a Hondures per conduir les gales des dels Cayos Cochinos. La gran novetat és la incorporació de Ion Aramendi, que serà l’encarregat de capitanejar els debats setmanals.

La llista de concursants compta de moment amb sis rostres confirmats: Nacho Palau, exmarit de Miguel Bosé; Kiko Matamoros, col·laborador de Telecinco; Ainhoa Cantalapiedra, guanyadora d’‘OT 2’; Marta Peñate, exparticipant de realities com ‘GH’ i ‘La isla de las tentaciones’; Anabel Pantoja, col·laboradora de ‘Sálvame’ i neboda d’Isabel Pantoja; i Nacho de Borbón, model i cosí llunyà de Felip VI.