La crisi d’audiència que viu ‘Sálvame’ aquesta temporada continua copant titulars, tot i que des del programa han preferit prendre-s’ho amb bon talent, almenys a simple vista. Si dilluns passat Jorge Javier feia broma amb la durada de la minisèrie sobre Isabel Pantoja i la comparava amb la seva competidora ‘Tierra amarga’, d’Antena 3, ahir va avançar detalls sobre els plans que té la cadena amb l’espai.

Va ser en una conversa distesa amb Kiko Hernández: «¿Has demanat ja les vacances?», va preguntar el presentador al col·laborador. Va ser llavors quan Jorge Javier va deixar caure quan obrirà temporada l’espai: «Crec que aquest any al setembre començarem abans. O sigui que ves-les demanant, perquè la gent ja està fent les pissarretes», va comentar.

«Em demanaré l’agost», va respondre el tertulià. I la conversa va continuar i Jorge Javier va incidir que «sembla que començarem abans». Per tant, el conductor va deixar clar que, almenys per ara, l’espai té al cap continuar en antena després de l’estiu i que té el recolzament de Telecinco per fer-ho.

El cert és que el comentari va sorprendre alguns espectadors, ja que ‘Sálvame’ no torna com a tal de vacances. L’espai continua funcionant durant l’estiu amb diferents substituts, tot i que s’assumeix que la nova temporada comença quan Jorge Javier Vázquez torna de les seves setmanes de descans.