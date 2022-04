La Unidad, la sèrie original Movistar + creada per Dani de la Torre i Alberto Marini, tindrà una tercera temporada que començarà a rodar-se aquest any 2022 i que portarà a l’equip liderat per Carla Torres (Nathalie Poza) fins a l’Afganistan, on s’hauran d’enfrontar a l’amenaça del terrorisme gihadista des d’una posició d’alt risc que abans no havien experimentat, segons ha confirmat la plataforma. L’equip creatiu habitual de la sèrie continua al capdavant d’aquest projecte que comptarà de nou amb Nathalie Poza, Marian Álvarez i Michel Noher com a trio protagonista. Els nous espisodis podrien arribar entre finals d’aquest any i principis del vinent.