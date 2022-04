A ’Sálvame’ és molt habitual que els seus col·laboradors i presentadors es llancin diferents dards sense miraments. Durant la tarda d’aquest dijous el programa va tornar a mostrar l’enuig de Belén Esteban, que es va molestar de nou amb Jorge Javier Vázquez per no deixar-la participar en una de les tertúlies.

En concret, a la tornada de publicitat, la madrilenya no era a la taula principal del format, sinó en un dels sofàs parlant amb Lydia Lozano. El presentador va renyar les seves companyes per molestar la resta de col·laboradors amb les seves paraules: «Noies, que som dins, ¿eh?».

Belén Esteban va voler llavors destacar que no se l’estava deixant parlar ni contribuir en el debat: «Nosaltres també volem la paraula». Jorge Javier no va dubtar a respondre-li de manera taxativa: «Perdona, tu a ‘Lo de Belén’ no ens deixes parlar, doncs ara...», va expressar amb referència a la seva nova funció de presentadora.

Mentre tornaven al debat principal, es va sentir com la tertuliana continuava queixant-se: «No, perquè és la meva secció, però jo estic aquí asseguda per opinar del que vosaltres també dieu», va deixar anar sense que el periodista al comandament de ‘Sálvame’ seguís amb la discussió.