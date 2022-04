L'olesana Chanel Terrero continua sorprenent Europa en la seva gira promocional prèvia al Festival d'Eurovisió. La representant d'Espanya a Torí 2022 va ser una de les convidades de 'Jinek', el late night de la cadena RTL4 de Països Baixos, en la qual ha realitzat una versió bastant inèdita de la seva cançó 'Slomo'.

Acompanyada per un guitarrista i sense la presència del seu cos de ball, la cantant va dur a terme una versió acústica de la seva cançó en el plató d'aquesta televisió holandesa amb un look més casual del que generalment ens té acostumats en les seves actuacions.

La visita de Chanel a aquest late night de Països Baixos té lloc a tan sols unes hores prèvies que l'olesana pugi a l'escenari de l'AFAS Live d'Amsterdam per actuar a l'Eurovisió In Concert, una de les prepartys més llargues, i que torna aquest 2022 després de dos anys d'absència per la pandèmia.

Al costat de Chanel (Espanya), actuaran en directe Reddi (Dinamarca), Zdob si Zdub & Fratii Advahov (Moldàvia), LPS (Eslovènia), Cornelia Jakobs (Suècia), Alvan & Ahez (França), Rosa Linn (Armènia), Subwoolfer (Noruega), Systur (Islàndia), Malik Harris (Alemanya), Lum!x Ft Pia Maria (Àustria), Stefan (Estònia), Sam Ryder (el Regne Unit), Vladana (Montenegro), Citi Zeni (Letònia), We llauri Domi (República Txeca), WRS (Romania), The Rasmus (Finlàndia), Mia Dimsic (Croàcia), Emma Muscat (Malta), Monika Liu (Lituània), Ochman (Polònia), S 10 (Països Baixos), Brooke (Irlanda), Inteligent Music Project (Bulgària), Jeremie (Bèlgica), i Ronela Hajati (Albània), a més d'artistes convidats com Loreen, guanyadora d'Eurovisió el 2012.

Amsterdam serà l'última parada europea de Chanel abans de fer les maletes rumb a Miami, on viatjarà per a treballar en nous temes musicals per a la seva carrera artística. Abans de la capital dels Països Baixos, i a poc més d'un mes per viatjar a Torí, la candidata espanyola a Eurovisió ha actuat en el Festival Dona Cançao de Portugal; la Gal·la Drag Queen dels Carnestoltes de Las Palmas de Gran Canaria; la Barcelona Eurovision Party; Els 40 Primavera Pop a Madrid i la London Eurovision Party.