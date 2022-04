No és la primera vegada que l’ocorregut en ‘Els Simpson’ acaba passant també en la vida real. La victòria en les eleccions de Donald Trump és un dels exemples més recordats del que la mítica sèrie va narrar en els seus episodis i va acabar convertint-se en realitat, però no ha sigut l’única. Després de la intensa jornada viscuda ahir als Estat Units a causa de l’atac al Capitoli per partidaris de Donald Trump, la ficció animada va tornar a viralitzar-se en xarxes.