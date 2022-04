Netflix confirma la continuïtat d’un dels seus realities originals estrenats al llarg del 2021. La plataforma d’entreteniment ha confirmat la renovació per una segona temporada d’Amor con fianza, tot i que sense revelar una data aproximada d’estrena. Es tracta d’un reality que és produït per Fremantlees.

El format és presentat per la figuerenca Mónica Naranjo, que repeteix després de la seva experiència en la primera edició de La isla de las tentaciones. La plataforma va elegir la veu de la sintonia del reality de Telecinco per a aquest format amb semblances: en aquest programa, sis parelles viuran tres setmanes de bogeria en una espectacular vila en un entorn idíl·lic.

Tots asseguren que tenen una relació sincera, però ara, ho hauran de provar. Al llarg del programa s’aniran descobrint les mentides i veritats dels concursants. Tots se sotmetran a l’eye detect, un revolucionari detector que analitza les alteracions involuntàries que es produeixen a l’ull quan es diu una mentida. Les parelles competiran per un premi en metàl·lic de fins a 100.000 euros, sabent que, a Amor con fianza, les mentides tenen un preu molt alt. Dir la veritat, per dolorosa que sigui, els farà guanyar diners, però, si menteixen, la xifra disminuirà automàticament.

Els concursants aviat descobriran que hauran de passar temps allunyats de les seves parelles i que no estaran sols. Rebran la inesperada visita d’amors que creien superats, de persones que ja van posar la seva relació en perill, incloses les seves exparelles, i de desconeguts amb els quals comparteixen alguna cosa més que afinitat. Els concursants podran saber el que està passant en l’altre grup.

A més d’aquest format, queda encara per saber si Insiders, l’altre format espanyol estrenat el 2021 per la plataforma, també tindrà una segona temporada. Álvaro Díaz, cap d’Entreteniment de Netflix a Espanya, va explicar recentment al FesTVal de Vitòria que «hi ha més d’un Insiders gravat», tot i que encara no es tenen notícies oficials de la seva estrena, malgrat que va aterrar a Netflix abans.