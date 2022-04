Better Call Saul és a punt d’arribar al seu final, amb la que serà la seva sisena i última temporada. Uns últims lliuraments que comptaran ni més ni menys que amb la presència dels actors Bryan Cranston i Aaron Paul, que recuperaran els seus personatges de Breaking Bad, és a dir, Walter White i Jesse Pinkman. Així ho ha confirmat Peter Gould, cocreador de Better Call Saul, durant la celebració de PaleyFest, celebrat aquest passat cap de setmana a Los Angeles. No obstant això, Gould ha evitat concretar cap detall sobre quin paper tindran els dos personatges a la temporada.

La sisena i última entrega de la sèrie protagonitzada per Saul Goodman, l’icònic advocat i criminal que ja apareixia a Breaking Bad i al qual dona vida Bob Odenkirk, s’estrenarà als Estats Units el pròxim diumenge 18 d’abril i a Espanya ho farà un dia més tard, a través de Movistar +. La temporada final tindrà una breu aturada a partir del pròxim 23 de maig, reprenent l’emissió l’11 de juliol. L’episodi final té previst estrenar-se el dilluns dia 15 d’agost.