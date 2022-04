Marta Riesco torna a apartar-se temporalment de la televisió. La reportera d’‘El programa de Ana Rosa’, que a finals de gener va demanar la baixa laboral per la pressió mediàtica, ha pres aquesta decisió tot just un dia després de la seva topada amb Belén Esteban en un bar pròxim a les instal·lacions de Mediaset.

Aquest matí, Riesco ha compartit una publicació en el seu compte d’Instagram per anunciar que estarà un temps allunyada dels platós. «Necessito evadir-me de tot. De tanta crítica, de tanta exposició, de tantes provocacions, de tants comentaris negatius de gent que no em coneix», comença dient en el comunicat.

En el missatge, afegeix que necessita «respirar i comprovar que hi continua havent llum malgrat que el túnel es torna més fosc per segons», de manera que s’agafarà «uns dies per trobar-me i refugiar-me en els meus».

«Soc valenta, forta i ho he donat tot per la raó més meravellosa i poderosa que existeix: l’amor», continua dient Riesco, que divendres passat va anunciar per sorpresa a ‘Ya son las ocho’ la seva ruptura amb Antonio David Flores. Ahir acudia al magazín matinal de Telecinco i confessava que la situació no havia millorat, sinó al contrari: «Si veus la teva nòvia plorant a la televisió, sabent que soc una dona forta i que mai ho faria, jo almenys hauria fet alguna cosa per fer-me sentir millor».

A l’esmentada xarxa social, la col·laboradora promet tornar aviat «amb la mateixa llum i alegria que em caracteritza». «No tinc por, només he perdut una mica de força i moltes ganes. Me’n a recuperar-les», afegeix per finalitzar amb un consell per a tots els seus seguidors: «Trieu la salut mental per sobre de tot i de tots».