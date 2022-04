El veinat de Torrebonica, a Terrassa, és l’escenari durant aquests dies del rodatge de la pel·lícula Un cel de plom, una producció de Principal 2 Films, Comando de Gandulas AIE en coproducció amb TV3 i el suport de l’ICEC dirigida per Miquel Romans. El film explica la vida de la jove republicana i feminista Neus Català, quan torna a França després d’haver estat presonera de l’exèrcit alemany al camp de concentració de Holleischen. El film, basat en el llibre homònim de Carme Martí, és una història de superació, absències i lluita contra l’oblit, segons ha informat la CCMA en un comunicat.

Un cel de plom té un repartiment encapçalat per Nausicaa Bonnín (La llum d’Elna, Poliamor) en el paper de Neus Català. El completen Raquel Lascar, Roger Batalla, Iria del Rio (Les de l’hoquei, Moebius), Natalia Barrientos (Les de l’hoquei), Paula Vélez i Laura Conejero entre d’altres.

La trama del film se situa al 1945. Amb l’alliberament dels camps nazis, Neus Català torna a França. Mentre recupera la seva vida de llibertat rememora els fets viscuts un any abans, quan amb un grup de dones va sabotejar la fàbrica de producció de bales on els nazis les feien treballar. El grup de dones va ser conegut com «El Comando de les Gandules».