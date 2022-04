Carmen Alcayde ha hagut de superar un repte molt eurovisiu en l’entrega d’aquest dimarts de ‘Sálvame’. La col·laboradora del programa de Telecinco s’ha atrevit a replicar la coreografia que Chanel Terrero realitza en l’actuació de ‘SloMo’, la cançó amb la qual representarà Espanya en la pròxima edició de Festival d’Eurovisió, que tindrà lloc el pròxim mes de maig.

A més de portar un ‘outfit’ molt semblant a la representant espanyola en el certamen europeu, la comunicadora valenciana va tenir dues hores i l’ajuda de dos ballarins professionals per aprendre tots els passos d’aquest complicat número i replicar-lo a la secció presentada per Belén Esteban, on va aconseguir un acceptable resultat. "