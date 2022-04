Aquest estiu, TV3 aposta per La gran vetllada, un nou programa familiar en què tres artistes anònims competiran preparant una vetllada perfecta a casa seva per guanyar 3.000 euros de premi. Per participar del nou concurs, la cadena pública ha obert, al seu web, una fase de selecció oberta a tothom qui vulgui enviar les seves propostes. Els participants, que no es coneixeran prèviament, hauran de preparar una vetllada a casa seva: decorar l’espai per a l’ocasió, preparar un menú per als convidats i, com a colofó de la nit, presentar un xou per mostrar tot el seu talent. Els convidats seran els altres concursants, que valoraran la vetllada en tres categories: decoració, menjar i actuació.