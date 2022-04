‘Las tres puertas’ va tancar la seva primera temporada a TVE amb la reaparició de Paz Padilla en una televisió generalista després del seu acomiadament de Mediaset. La còmica li va explicar com es troba després d’abandonar el grup audiovisual privat quan María Casado li ho va preguntar: «Fora de la tele està la vida i ara soc tremendament feliç.

«No me n’adonava, però era esclava de la feina i l’únic que et pertany és el temps, que passa molt de pressa», va respondre la humorista andalusa a la periodista, recordant com la petita pantalla li ha pujat al cap: «A mi la televisió em va canviar la vida quan vaig anar a acompanyar el meu cunyat a un càsting, però sempre he intentat tenir els peus a terra. Tinc més amics anònims que famosos».

Paz Padilla tampoc va tenir objecció a l’hora d’explicar a María Casado com va reaccionar el seu cercle més proper quan es van assabentar del seu acomiadament de Mediaset: «La gent que m’estima m’ha dit que quina alegria. Sé que mai em faltarà la feina. ¿Què és el treball? ¿Guanyar diners? M’és igual netejar portals, ser Paz Padilla o repartir copes».

D’altra banda, la còmica també va reflexionar sobre l’amor i el procés de dol que viu després de la mort d’Antonio Vidal, el seu marit: «Crec que vaig aparèixer en la seva vida per ajudar-lo a morir. Continuo plorant cada dia, però durant aquest temps he après que acceptar no és oblidar, perquè acceptar és recordar».