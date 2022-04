La <strong>Setmana Santa</strong> no només se celebra presencialment en moltes de les localitats dels nostres país, sinó també a la televisió. Diverses cadenes del nostre país han preparat <strong>una programació especial</strong> per aquestes dates tan assenyalades en les quals les pel·lícules amb temàtica religiosa també són presents.

‘Ben Hur’, ‘La vida de Brian’, ‘La pasión de Cristo’ de Mel Gibson i ‘Los jueves, mirlagro’ de Luis García Berlanga són alguns llargmetratges que es podran veure en canals com TVE, TRECE, Paramount Chanel i #0 de Movistar Plus+ en aquests dies de passió. Repassem la programació de cine religiós.

RTVE

En el cas de RTVE, aquest Dijous Sant, La 1 emetrà ‘Ben Hur’ a partir de les 14 de la tarda. Protagonitzada per Charlton Heston l’any 1959, la pel·lícula parla de l’antiga Roma sota el regnat dels emperadors August i Tiberi (s. I dC). Judà Ben Hur (Charlton Heston), fill d’una família noble de Jerusalem, i Messala (Stephen Boyd), un tribú romà que dirigeix els exèrcits d’ocupació, són amics, però un accident involuntari els converteix en enemics irreconciliables: Ben Hur és acusat d’atemptar contra la vida del nou governador romà i Messala l’empresona a ell i a la seva família. Mentre Ben Hur és traslladat a galeres per complir la seva condemna, un home anomenat Jesús de Natzaret s’apiada d’ell i li dona de beure. A les galeres coneix el comandant de la nau (Jack Hawkins) i, més tard, un xeic àrab (Hugh Griffith) que participa amb els seus magnífics cavalls en carreres de quadrigues.

Dissabte Sant, Cine de Barrio aprofitarà aquestes dates per emetre ‘Los jueves, milagro’ (a les 6 de la tarda), pel·lícula dirigida per Luis García Berlanga el 1957. Fontecilla, un poble que va viure temps d’esplendor gràcies a la fama del seu balneari, sobreviu amb prou feines gràcies al camp i a un limitadíssim turisme que deixa pocs beneficis; ni tan sols el tren para ja a l’estació. Don Ramón, l’amo del balneari, fart de la seva escassa i poc aristocràtica clientela, en connivència amb l’alcalde, el mestre, el barber, l’amo de l’hotel i don José, un acabalat propietari, ordeix un pla: organitzar una «aparició mariana», com la de Lourdes, que atragui el turisme i els devots. Quan s’adonen de l’extraordinària semblança que hi ha entre don José i una vella talla de sant Dimes, el bon lladre, el problema queda resolt.

TRECE

Com a cadena de la Conferència Episcopal, TRECE serà la cadena que més se centrarà en la Setmana Santa programant una gran quantitat de pel·lícules religioses. Una de les més destacades serà ‘La pasión de Cristo’, pel·lícula dirigida per Mel Gibson, que arribarà al canal el Divendres Sant (22.15 hores). A la província romana de Judea, un misteriós fuster anomenat Jesús de Nazaret comença a anunciar l’arribada del «regne de Déu» i s’envolta d’un grup d’humils pescadors: els apòstols. Durant segles, el poble jueu havia esperat l’arribada del Messies –personatge providencial que alliberaria la seva sagrada pàtria i instauraria un nou ordre basat en la justícia–. Els ensenyaments de Jesús atrauen una gran multitud de seguidors que el reconeixen com el Messies. Alarmat per la situació, el Sanedrí, amb l’ajuda de Judes Iscariot, un dels dotze apòstols, arresta Jesús. Acusat de traïció a Roma, Crist és entregat a Ponç Pilat, que, per evitar un motí, el condemna a morir en la creu com un vulgar criminal.

Paramount Network

Paramount Network aposta per recuperar un clàssic del cine per a aquesta recta final de la Setmana Santa d’aquest any. La cadena de la TDT emetrà ‘La vida de Brian’, pel·lícula protagonitzada pels Monty Python l’any 1979, en la nit d’aquest Dijous Sant (22.25 hores). Brian neix en un pessebre de Betlem el mateix dia que Jesucrist. Un cúmul de desgraciats i hilarants equívocs li faran portar una vida paral·lela a la del veritable Fill de Déu. Com que és curt de gambals i l’ambient en el qual està submergida la Galilea d’aquells dies és de decadència i caos absolut, viurà, en mans de la seva mare, d’una feminista revolucionària i de Ponç Pilat, la seva pròpia versió del calvari.

#0 de Movistar Plus+

Gairebé simultàniament amb La 1 de TVE, el canal principal de la plataforma espanyola d’entreteniment també emetrà la tarda d’aquest Dijous Sant (a les 4) ‘Ben Hur’, pel·lícula dirigida per William Wyler i guanyadora d’11 premis Oscar.

Programació completa

Dijous Sant

‘Esther y el rey’ – 14.45 hores a TRECE

‘Ben Hur’ – 16.00 hores a La 1 de TVE / 16.10 hores a #0 (Movistar Plus+)

‘La vida de Brian’ – 22:25 hores a Paramount Network

Divendres Sant

‘Ursus, el terror de los kirgueses’ – 12.30 hores a La 2 de TVE

‘Santa Barbara’ – 12.15 hores a TRECE

'Una historia que comenzó hace 2000 años' - 14.45 hores a TRECE

‘La pasión de Cristo’ – 22.15 hores a TRECE

‘La Biblia: Jeremías’ – 0.35 hores a TRECE

‘Juan XXIII: El papa de la paz’ – 3.55 hores a TRECE

Dissabte Sant

‘San Pedro’ – 10.50 hores a TRECE

'Sodoma y Gomorra' - 14.50 hores a TRECE

‘Rey de Reyes’ – 17.10 hores a TRECE

‘Los jueves, milagro’ – 18.00 hores a La 1 de TVE

'En busca de la tumba de Cristo' - 20.50 hores a TRECE

‘José’ – 2.00 hores a TRECE

Dimenge de Resurrecció