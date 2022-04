‘Más vale tarde’ no descansa per vacances. La Sexta va emetre la tarda del Dijous Sant una entrega capitanejada en solitari per Iñaki López, que va protagonitzar un divertit moment a causa d’un lapsus que no va passar desapercebut per als espectadors. De fet, el mateix presentador s’ho va prendre amb molt humor.

Tot va passar després que el programa oferís en directe les declaracions que va concedir José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, abans de participar en una de les processons programades. Després que el polític respongués a diverses preguntes sobre el denominat cas mascaretes, el presentador del programa va reprendre la connexió amb el plató canviant una paraula per una altra de similar però amb un significat molt diferent. «Assegura l’alcalde Almeida que follava...», va dir López, que ràpidament es va adonar de l’error i el va corregir: «Que fallava una part dels testos comprats». Com que els seus companys al plató també es van adonar de la relliscada, el presentador va sortir del pas amb humor: «Fallava, fallava. Que estem a Setmana Santa». Desliz de Iñaki López con el alcalde de Madrid en laSexta: "Asegura Almeida que follaba…" pic.twitter.com/3gnHq4SO4E — Televisivos (@televisivos) 14 de abril de 2022