Atresplayer Premium ha posat data a l’estrena d’Historias de protegidos, la sèrie derivada de Los protegidos. La ficció, que consta d’un total de cinc petits capítols que serviran d’enllaç entre la primera i la segona temporada de Los protegidos: El regreso, arribarà a la plataforma del grup Atresmedia el pròxim diumenge 24 d’abril. Cada lliurament se centra en diversos aspectes dels personatges protagonistes, i mostra tant aspectes dels seus orígens com del seu present. La plataforma encara no ha fixat una data per a l’esperada nova tanda d’espisodis de la sèrie, que segueix els passos dels protagonistes de la ficció emesa entre el 2010 i el 2012.