Casper, l’entranyable fantasma que va saltar a la fama arran de la pel·lícula del cineasta Brad Silberling estrenada el 1995, tindrà el seu propi revival en forma de sèrie. Segons informa el portal Variety, Kai Yu Wu (The Ghosbride) escriurà i produirà la ficció d’acció real per a la plataforma Peackock, que reimaginarà l’origen del personatge barrejant aventura i terror. La sèrie, que adoptarà «un to més adult i fosc», segons la publicació, reflexionarà sobre el sentit de la vida. Per això, i ambientada en un institut, seguirà Casper i l’arribada d’una nova família a Eternal Falls, amb qui s’enfrontarà a un misteri que ha estat ocult al llarg d’un segle.

La història de Casper com a personatge es remunta al 1936, quan va aparèixer en una revista abans que Paramount Pictures llancés els primers dibuixos animats protagonitzats pel personatge el 1945. Des d’aleshores, Casper s’ha convertit en un dels personatges més reconeixibles i icònics de la història, amb múltiples sèries de televisió i pel·lícules. La pel·lícula esmentada del 1995 va ser la primera en què la història del personatge tenia acció real. El fantasma va ser interpretat per Devon Sawa en forma humana i el film també comptava amb Christina Ricci, Bill Pullman i Cathy Moriarty.