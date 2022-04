Després de passar més d’un mes ingressat a l’UCI per coronavirus, Antonio Resines ha reprès l’activitat i ho ha fet sumant un projecte nou. L’actor estrenava fa només uns quants dies Sentimos las molestias, la seva sèrie amb Miguel Rellán a Movistar+, però ja té una ficció nova a la vista: Mediaset España ha aconseguit els drets d’una sèrie autoparòdica protagonitzada per ell mateix, segons avança la revista Semana. El mateix Resines es va encarregar de revelar els primers detalls sobre la sèrie, que porta per títol Serrines, madera de actor: «És la història d’un actor que és molt famós i molt ric però que vol prestigi. Vol fer un Shakespeare o, si no pot, un Calderón de la Barca», afirma.

Amb aquesta nova sèrie, Resines torna a Mediaset, grup on va viure un dels seus grans èxits professionals amb Los Serrano, la reeixida sèrie emesa per Telecinco entre el 2003 i el 2008. L’actor intentaria, anys després, repetir aquell èxit, malgrat, i que de manera fallida, amb la versió espanyola de Cheeers (2011). El seu últim projecte amb el grup va ser la sèrie Aquí paz y después gloria (2015), on interpretava un fals capellà al costat de l’actor Antonio Molero (Fiti a Los Serrano), que tampoc va tenir el favor del públic i va ser retirada després d’emetre’s tan sols vuit episodis.