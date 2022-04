La desena edició de MasterChef s’estrena aquesta nit a La 1 de Televisió Espanyola, amb un primer programa en què els 50 concursants elegits al càsting lluitaran per entrar definitivament al concurs. Els aspirants, que han aconseguit superar tot el procés de càsting, disposaran d’un total de 40 minuts per elaborar un plat lliure que acabaran davant del jurat format novament pels xefs Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz.

En aquesta edició ho intentaran un guipuscoà amb 8 cognoms bascos; un madrileny que va obrir diversos restaurants, encara que cap va reeixir; un belga-murcià fan de l’univers Eurovisió i Harry Potter, i una administrativa apassionada de la cultura coreana, que assegura que ja coneix tots els coreans de Barcelona.

Els elegits després de la primera prova es convertiran en aspirants oficials i faran una segona prova que tindrà com a escenari Madrid, la plaça de Colón, on realitzaran un servei per a Missatgers de la Pau en què es cuinarà per al major nombre de comensals de la història del programa, 240 persones. Els equips prepararan un menú basat en algunes de les receptes més icòniques de la capital i el Padre Ángel –fundador de l’organització– i el xef Mario Sandoval visitaran les cuines. A l’última prova, els davantals negres es trobaran amb una caixa misteriosa amb la sang com a ingredient i hauran d’elaborar en 75 minuts un plat amb la sang de porc com a protagonista.

Produït per RTVE en col·laboració amb Shine Iberia, MasterChef arriba a la seva desena edició convertit en un dels formats més longeus i reeixits de la televisió, i ho fa després de la crisi viscuda per la mort de Verónica Forqué, que es va llevar la vida el desembre passat, uns mesos després de participar en el programa. Per commemorar els seus deu anys en antena, la cadena pública ha preparat una edició especial en què es viuran moments com la trobada dels 140 aspirants, tots els concursants que han participat en el programa al llarg d’aquests deu anys d’història.