Filmin incorpora des d’avui al seu catàleg la sèrie Guilt, un thriller ple d’humor negre ambientat a Edimburg, segons ha informat la plataforma catalana. Guanyadora de dos BAFTA Escocesos, aquesta producció explica la història de dos germans, interpretats per Mark Bonnar i Jamie Sives, que atropellen involuntàriament un ancià. Els seus desesperats intents per amagar l’homicidi desemboquen en greus conseqüències. Guilt, primera sèrie original de BBC Escòcia, ha estat comparada amb Twin Peaks i Fargo pel seu estil i to. Les dues temporades completes, cadascuna de 4 episodis, arriben avui a Filmin en versió original subtitulada i versió doblada al castellà.