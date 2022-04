Telecinco torna a confiar en Rocío Carrasco per donar un impuls a les seves audiències a l’abril. El canal ha anunciat l’emissió de dos d’especials de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ que s’emetran els pròxims 19 i 20 d’abril a partir de les 22.00 hores. Amb aquest moviment rescata la mediàtica docusèrie en què la filla de Rocío Jurado va trencar el seu silenci per relatar l’infern que va viure al costat d’Antonio David Flores.

Mediaset no ha revelat detalls sobre el contingut d’aquest doble especial, amb el qual pretén que els espectadors «revisquin totes les emocions» que van quedar plasmades al documental.

«Fa un any va començar. La veritat va sortir a la llum», recorda una veu en off en la promocióA, llançada per sorpresa durant el matí d’aquest dimecres, 13 d’abril: «Una història que va commoure milions de persones. Un testimoni a flor de pell que va fer que un país sencer es paralitzés».

De moment es desconeix si aquests programes, que ocuparan previsiblement la franja d’‘access prime time’, aportaran noves dades o si seran meres reposicions de la docusèrie, que va arribar a quotes superiors al 25% entre març i juny del 2021.

Tot apunta que els especials serviran com a avantsala d’‘En el nombre de Rocío’, el nou projecte de Rocío Carrasco amb Telecinco en el qual explicarà els veritables motius de la nul·la relació que manté amb part de la seva família. La filla de ‘la més gran’ ja va donar alguna pinzellada a ‘Montealto’, el programa que va reconstruir la casa en la qual va viure la seva mare.