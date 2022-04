La plataforma Netflix revalida el seu lideratge com a plataforma amb més usuaris per davant de Prime Video i HBO Max, i la sèrie La casa de papel se situa en el número 1 dels 10 continguts més vistos entre el gener i el març d’aquest any. Així es desprèn de la 12a onada del Baròmetre OTT de la consultora GECA, un estudi dedicat a mesurar els consums, hàbits i preferències dels usuaris de les principals plataformes de vídeo sota demanda que operen al país.

En concret, segons l’estudi de GECA, HBO Max torna a treure rèdit del canvi de marca (abans HBO) i se situa com la tercera plataforma amb més percentatge d’usuaris amb accés en aquesta onada. Així, supera per primer cop el llistó del 30% a la història de l’estudi, tot i que la primera posició l’ocupa Netflix (73,8%), que revalida el lideratge seguida per Prime Video. Pel que fa als 10 continguts més vistos el trimestre gener-març de 2022 La casa de papel ocupa el primer lloc, seguida per La que se avecina, El Juego del Calamar, The Good Doctor, Anatomía de Grey, Aquí no hay quien viva, El cuento de la criada, The Walking Dead, Vikingos i El pueblo.