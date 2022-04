Antonio David Flores torna per sorpresa i d’una manera diferent a Mediaset. L’excol·laborador de programes com ‘Sálvame’ i ‘Crónicas Marcianas’, entre d’altres, ha estat present en la Junta General d’Accionistes del grup audiovisual després de comprar un nombre desconegut de les seves accions, i ha arribat fins i tot a realitzar una llarga intervenció de gairebé 20 minuts.

not antonio david colandose en la junta de accionistas de mediaset pic.twitter.com/nm2zrYqveO — aritz🤎 (@aritzswift) 20 de abril de 2022

L’aparició d’Antonio David Flores a la Junta General d’Accionistes de Mediaset té lloc més d’un any després del seu acomiadament. La companyia va prescindir d’ell com a col·laborador en tots els seus programes després que Rocío Carrasco relatés l’infern viscut amb ell durant el seu matrimoni i després de la seva separació, detallant escabrosos, dolorosos i molt impactants aspectes fins ara desconeguts relatius al pare dels seus fills, al qual no nomena en cap moment («no em fa bé») i defineix com un ésser maquiavèl·lic.

Aquesta demolidores declaracions a Telecinco van generar reaccions en tots els àmbits de la societat. Una de les més destacades va ser la d’Irene Montero, ministra d’Igualtat, que va publicar un fil en el seu compte oficial de Twitter amb la seva opinió al respecte: «El seu testimoni és el d’una víctima de violència de gènere. Quan una dona denuncia públicament la violència pot ser qüestionada o ridiculitzada. Per això és important el suport. #RocioYoSiTeCreo».