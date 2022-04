‘Todo es mentira’ ha tornat a fixar-se en el Partit Popular per seleccionar el seu nou fitxatge. L’espai que presenta Risto Mejide a les tardes de Cuatro compta entre les seves files ara amb Andrea Levy, regidora de Cultura a l’ajuntament de Madrid, i el seu debut va estar marcat per les pulles del presentador.

Levy va reconèixer afrontar la seva aventura «amb una mica de nervis»: «m’intimideu una mica», va dir. I tenia raó, perquè Risto, malgrat que va afirmar «ser bo amb els nous», va portar a la taula temes com el de les mascaretes a l’ajuntament de Madrid. «Has vingut amb mascareta, és de les de San Chin Choon?», va preguntar el presentador referint-se a l’empresari proveïdor del material sanitari associat amb la investigació.

Ella no es va quedar callada i va respondre: «Són de les bones, són les que van arribar gràcies a tot l’esforç que es va fer». A més, es va mostrar en contra de l’actuació del Govern central. Levy va apuntar que el Govern té actualment tres persones imputades per contractes covid. Va ser llavors quan el presentador li va advertir: «Andrea, en aquest programa, el ‘i tu més’ no funciona».