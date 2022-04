RTVE estudia no renovar Cuéntame cómo pasó, per la qual cosa la història de la família Alcántara s’acabaria després de 22 temporades i més de 20 anys en antena, repassant totes les fites i la història d’Espanya. Segons informa el portal Bluper, la intenció de la Corporació Pública és acomiadar-se de la sèrie amb una breu temporada o amb un telefilm. Aquesta decisió estaria motivada per les dades d’audiències de les últimes temporades, que amb el temps han anat decreixent. El 20 de gener del 2022, TVE estrenava la temporada 22 i obtenia el pitjor registre de la seva història amb el 7,5% de quota de pantalla i 1.086.000 espectadors.