La segona temporada d’Insiders, el reality de Netflix en què els concursants conviuen sense saber que ja són dins del concurs, s’estrenarà el pròxim 19 de maig, segons ha anunciat la plataforma. El format torna «amb més girs, més tensió i més emoció que mai i, de nou, amb un dubte enlaire: ens comportem igual quan creiem que no ens estan gravant?», ha apuntat Netflix en un comunicat sobre l’innovador reality de convivència que novament estarà conduït per l’actriu Najwa Nimri (La casa de papel).

Per salvaguardar el factor sorpresa, les dues temporades del reality es van gravar de manera consecutiva, per la qual cosa els nous integrants desconeixien del tot a què s’enfrontaven. Aliens a càmeres i micròfons, i creient que estaven participant en el càsting per a un reality del qual no en sabien res, es van mostrar tal com realment són.

El reality de Netflix, produït per iZen, és una nova manera d’explicar la realitat, en què els concursants participen sense saber-ho en aquest experiment televisiu on qualsevol cosa pot passar amb l’objectiu de guanyar el premi de 100.000 euros.

En aquesta edició hi participen un total de deu joves. Un grup de persones d’entre 25 i 35 anys de diverss indrets d’Espanya i amb professions diverses que van des de dependenta, xef, model, dissenyador gràfic i enginyer.