La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat Mediaset amb 675.000 euros per emetre continguts inapropiats en horari infantil i publicitat encoberta. Es tracta de dues sancions –una de 373.002 euros per continguts indeguts i una de 301.356 euros per publicitat encoberta- corresponents a uns fets que es van produir entre l'abril i el maig de 2021 als programes de Telecinco 'Sálvame Deluxe i Sálvame Naranja'. Segons ha detallat l'organisme aquest dimarts en un comunicat, Mediaset ha reconegut la seva responsabilitat i ha pagat anticipadament 180.813,6 euros, amb la reducció acumulada del 40%. No obstant això, l'empresa disposa de dos mesos per presentar un recurs contenciós-administratiu a l'Audiència Nacional.

En el cas de l'emissió de continguts inapropiats, la CNMC assenyala que, durant el programa 'Sálvame Naranja' del 15 d'abril de 2021, la cadena va emetre material audiovisual "inadequat per a menors de 12 anys i que pot resultar perjudicial per al seu desenvolupament físic, mental o moral". Les imatges van aparèixer durant una tertúlia sobre la relació entre els famosos Rocío Carrasco i Antonio David. L'altre expedient fa referència a les emissions del 'Sálvame Naranja' del 23 d'abril de 2021 i del 'Sálvame Deluxe' de l'1 de maig de 2021. En aquest cas, la CNMC considera que la cadena va dur a terme "comunicacions comercials encobertes" dels productes de l'empresa 'Los sabores de la Esteban SL'.