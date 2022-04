S’acosten nous canvis a RTVE. Gairebé dos mesos després de l’acomiadament d’Amalia Martínez de Velasco, després d’haver-se mantingut menys d’un any com a directora de Continguts Generals, ara s’ha conegut que Esteve Crespo ha presentat la seva dimissió com a director de Continguts Informatius.

Segons informa l’‘Abc’, es tracta d’una decisió presa «per motius estrictament personals» tan sols 10 mesos després de ser elegit per al càrrec per José Manuel Pérez Tornero, president de la Corporació pública, i recolzada per la majoria del Consell d’Administració. Està previst que la dimissió de Crespo s’accepti en el consell d’administració que se celebrarà el 29 d’abril, on s’abordarà la seva sortida i també la d’Amalia Martínez de Velasco. De moment no s’ha revelat quins professionals ocuparan els llocs que queden vacants, tot i que tot apunta que es podrien conèixer aquest mateix divendres. La trajectòria d’Esteve Crespo En els seus 31 anys de trajectòria a RTVE, Esteve Crespo n’ha treballat 16 a RNE i 15 a TVE, a Catalunya i Madrid, després d’arrencar la seva carrera periodística a l’emissora municipal de Sant Feliu de Llobregat. Ha assumit diferents tasques, com la direcció i presentació del magazín matinal ‘A prop teu’ (1996-99) i l’informatiu d’anàlisi ‘A mitjanit’ (1999-2005). També ha sigut cap de política i economia d’informatius en el centre de Sant Cugat del Vallés (2005-2007) i subdirector d’informatius de TVE a Catalunya el 2018, entre altres càrrecs.