Chanel Terrero es prepara per viatjar a Torí tornant a impressionar. La <strong>representant d’Espanya a Eurovisió 2022</strong> ha sigut l’artista convidada a la gala d’entrega de la 66a edició dels Premis Sant Jordi, entregats per RNE, en la qual ha realitzat una actuació de ‘Slo mo’ amb algun canvi significatiu.

Acompanyada pel seu cos de ball format per Exo Narcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin i Ria Perez, la cantant ha pujat a l’escenari del Teatre Lliure de Barcelona amb una granota estampada de colors freds, però mantenint la mateixa coreografia i els mateixos visuals que la posada en escena amb la qual es va alçar amb la victòria en la primera edició del ‘Benidorm Fest’.

A més de l’actuació, Chanel ha sigut testimoni directa de com el guionista i director nord-americà Oliver Stone; Rodrigo Cortés, director de ‘El amor al seu lloc’, premi a la millor pel·lícula; Juanjo Giménez, director de ‘Tres’ millor òpera prima; Tamara Casellas, considerada millor actriu, i el director Carlos Saura, reconegut per la seva trajectòria, han recollit els seus respectius Premis Sant Jordi.

Aquesta actuació en els Premis Sant Jordi es produeix només un dia abans de l’esdeveniment de comiat de Chanel abans de marxar cap a Torí. La cantant compartirà la seva emoció i impressions davant l’actuació més important de la seva carrera, a més de ‘SloMo’, la cançó amb la qual competirà dissabte 14 de maig al Festival d’Eurovisió.

Abans del concert de comiat, els Cines Callao acolliran una roda de premsa molt especial presentada per la directora de Comunicació i Participació de RTVE, María Eizaguirre que podràs seguir en directe a RTVE Play a les 17.00 hores. També hi seran presents la cap de la Delegació Espanyola, Eva Mora; els comentaristes d’Eurovisió per a RTVE, Julia Varela i Tony Aguilar; la portaveu del jurat espanyol, Nieves Álvarez.

A les 18.00 hores serà l’obertura de portes per al públic que hagi aconseguit entrada. I a les 18.30 hores començarà la música en directe amb actuacions de luxe. Azúcar Moreno (Espanya 1990), Rosa López (2002) i Ruth Lorenzo (2014) seran els exrepresentants d’Espanya que cantaran sobre l’escenari dels Cines Callao. Blas Cantó (2020 i 2021) hi assistirà per cedir el testimoni eurovisiu.