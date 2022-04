La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat Mediaset amb 675.000 euros per emetre continguts inapropiats en horari infantil i publicitat encoberta. Es tracta de dues sancions –una de 373.002 euros per continguts indeguts i una de 301.356 euros per publicitat encoberta- corresponents a uns fets que es van produir entre l’abril i el maig de 2021 al programa de Telecinco Sálvame. Segons l’organisme, Mediaset ha reconegut la seva responsabilitat i ha pagat anticipadament 180.813,6 euros, amb la reducció acumulada del 40%. No obstant això, l’empresa disposa de dos mesos per presentar un recurs contenciós-administratiu a l’Audiència Nacional.