Davant la imminent volta del programa Crims amb nous casos, TV3 ha estrenat aquesta setmana a les plataformes digitals un canal «pop up» (de curta durada) dedicat íntegrament al gènere i que estarà disponible fins dilluns vinent, quan comença la nova temporada l’espai de Carles Porta. La iniciativa inclou la reemissió de les dues primeres temporades de la saga i d’algunes de les sèries de ficció més emblemàtiques de la cadena, com Nit i dia i Moebius. D’altra banda, també es recuperaran diversos documentals i reportatges de crònica negra, com l’emblemàtic Tor, la muntanya maleïda, signat el 1997 per Carles Porta, Josep Maria Domènech i Pol Izquierdo.