El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va acordar ahir per unanimitat designar Núria Llorach com a nova secretària general de l’ens. Segons la normativa del CAC, correspon al president proposar un nomenament i els membres l’han d’aprovar per majoria absoluta. La nova secretària general substituirà l’anterior, Maria Teresa Martí, que es jubila. Llorach va estar lligada al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) des del 2008. El 2016 en va ser nomenada vicepresidenta. Posteriorment en va esdevenir presidenta en funcions, des del 2018, fins que la CCMA es va renovar fa més d’un mes.