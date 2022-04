Netflix ha confirmat que estrenarà la nova pel·lícula del mexicà Alejandro González Iñárritu, titulada Bardo (o Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades), en cinemes a finals de aquest any. El film, que als EUA es dirà Bardo, False Chronicle of Handful of Truths, després passarà a formar part del catàleg de la plataforma tant a Llatinoamèrica com a Europa.

«Bardo és una experiència cinematogràfica que ens ha inspirat a crear una estratègia de llançament dissenyada perquè la pel·lícula penetri en la cultura de la manera més gran i àmplia possible», ha justificat el president de la divisió de pel·lícules de Netflix, Scott Stuber .