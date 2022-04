Robert Pattinson es tornarà a posar en la pell de Cavaller Fosc com a mínim una vegada més. Després del gran èxit de taquilla aconseguit per la primera entrega, Warner Bros. Pictures ha fet oficial que The Batman tindrà una seqüela que també comptarà amb Zoë Kravitz, que tornarà a encarnar Selina Kyle, la sigil·losa i letal Catwoman. Per ara, la productora nord-americana no ha avançat més detalls sobre la trama ni sobre les dates de rodatge i l’estrena als cinemes. A banda d’aquesta nova entrega de la saga cinematogràfica, l’home ratpenat també té pendent una sèrie a HBO de la qual encara no s’ha detallat qui serà el protagonista.