En la celebració del seu 13è aniversari, ‘Sálvame’ ha convidat antics col·laboradors per rememorar alguns dels seus grans moments. Entre els convidats del programa es troba Pipi Estrada, que s’ha quedat al programa per exercir com a col·laborador a partir d’ara. Aquest fet no ha sigut del grat de Terelu Campos.

La filla de María Teresa Campos ha assegurat que no parlarà d’ell en cap moment i que ni tan sols contestarà a les seves declaracions. No obstant, la col·laboradora de ‘Viva la vida’ ha tingut un canvi d’actitud després de veure la intervenció de Pipi Estrada en el ‘Deluxe’. Tot ha començat amb una observació que ha fet Emma García mentre comentaven l’entrevista: «Terelu està seriosa». La Campos, que efectivament estava notablement seriosa, ha assegurat que la seva actitud era més d’indiferència i que li era exactament igual el que pogués dir Estrada. Però després s’ha contradit assegurant que tampoc deixaria que Pipi se sortís amb la seva: «Només diré una cosa, només una. Potser parlo i no passen 16 anys que han passat perquè parli. El que avisa no és traïdor, és ‘avisador’». Aquestes paraules han alegrat molt la presentadora del format vespertí de Telecinco: «Que bo que seria que parlés Terelu». Després d’aquesta declaració d’intencions de la presentadora de ‘Sálvame’, Diego Arrabal ha tardat a preguntar-li si parlaria a ‘Viva la vida’ o si ho faria en un altre mitjà. Ella ha aprofitat la pregunta per fer un pas enrere i jugar amb l’ambigüitat: «No ho sé. No sé quan ho faré ni si ho faré. He dit que potser ho faig algun dia i que no passaran 16 anys», ha conclòs.