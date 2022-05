Ramón García ha anunciat el que molts fans estaven esperant: el Grand Prix torna. El presentador va afirmar en declaracions a la Cadena Ser que s’està gestant el retorn del mític concurs que va emetre TVE entre els 90 i els 2000. Ho farà de la manera menys convencional possible: a Twitch i de la mà d’Ibai Llanos, amb qui Ramón García va donar les campanades a la mateixa plataforma. Això sí, tot està una mica a l’aire, ja que no han començat els enregistraments, de manera que el veterà conductor és caut: «Si res no es torça, pot ser factible, i ho farem d’una manera més moderna. Tots dos equips, el meu i el d’Ibai Llanos ja estan treballant per fer-ho possible el més aviat possible».