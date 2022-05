Netflix ha decidit cancel·lar el projecte d’animació Pearl, anunciat l’any passat i liderat per la duquessa de Sussex, Meghan Markle, com a mesura per retallar despeses davant la pèrdua de subscriptors que experimenta la plataforma. Segons el portal especialitzat Deadline, Pearl ha estat una de les primeres víctimes de la nova política d’estalvi de la firma. El projecte va ser anunciat el juliol de l’any passat i estava produït per la productora dels ducs de Sussex, Archewell Productions.

La sèrie animada s’havia de centrar en les aventures heroiques d’una nena de 12 anys que s’inspirava en dones influents de la història. Markle havia de ser productora executiva al costat de David Furnish, qui ja va participar en projectes com Rocketman o Gnomeo & Juliet. «Com moltes nenes de la seva edat, la nostra heroïna Pearl està en un viatge d’autodescobriment mentre intenta superar els desafiaments diaris de la vida», va explicar l’esposa del príncep Enric sobre el seu projecte d’animació.