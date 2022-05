Cinc mesos després del final de ‘Late motiv’, Andreu Buenafuente torna a Movistar Plus+. El presentador català serà un dels protagonistes de ‘Zasback’, un nou format de monòlegs produït per El Terrat i La Caña Brothers en el qual cinc famosos recrearan esdeveniments reals i inèdits de la seva vida.

Hugo Silva, Anna Castillo, Pablo Chiapella i María León completen el repartiment de monologuistes d’aquesta aposta per l’‘stand-up comedy’, que arribarà a la plataforma el 24 de maig a les 22.30 hores al canal #0.

Movistar Plus+ detalla en un comunicat que cada un d’ells repassarà episodis poc confessables del seu passat i que preferirien esborrar per sempre. Una acusació de tinença de drogues a l’estranger, un segrest per part d’un fan, una agressió a un jugador del Barça o un engany a la sanitat pública són algunes de les històries reals de ‘Zasback’.

El resultat seran cinc divertits viatges de 25 minuts que aniran del monòleg, interpretat pel seu protagonista en una sala plena de públic, a la ficció, recreant l’increïble moment amb ells mateixos i amb coneguts ‘cameos’.

En aquesta aventura, els cinc monologuistes comptaran amb la col·laboració d’amics, familiars i companys de professió. A més, cada entrega estarà dirigida per un conegut realitzador.